Россия может признать независимость "ДНР" и "ЛНР", – Украина в ТКГ

РФ пытается легитимизировать "ЛДНР" путем привлечения их на высшие международные площадки.

Действия России, направленные на легализацию "ДНР" и "ЛНР" на международных политических площадках, свидетельствуют о намерении Кремля признать независимость данных территорий в одностороннем порядке.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Facebook.

В украинской делегации отметили, что Россия пытается легитимизировать представителей "ЛДНР" путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН.

"Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР и "ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации) в качестве "независимых республик" или угроза такого признания. Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удалось", – отмечается в сообщении.

Также в украинской делегации отметили, что руководство РФ перешло к откровенному шантажу международного сообщества и, прежде всего, Франции и Германии, пытаясь "дискредитировать их роль как активных и последовательных участников нормандского формата".

"Украинская делегация расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества", – добавили в ТКГ.

В Украинской делегации в ТКГ напомнили, что проведение до конца 2020 года новой встречи на высшем уровне в нормандской формате, которая бы подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и на которой были бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, остается единственной возможностью для РФ предотвратить международной изоляции и выполнить договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать оккупантов Донбасса, использовав для этого формат Арриa Совета безопасности ООН.