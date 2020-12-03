Рада планирует снять возрастные ограничения для работы на госслужбе

"Слуга народа" Корниенко призвал сказать "нет" эйджизму на государственной службе.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4096, которым предлагается снять возрастные ограничения для работы на госслужбе. "За" проголосовали 260 нардепов.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно возможности повторного назначения на один год государственного служащего, достигшего пенсионного возраста, без обязательного проведения конкурса ежегодно.

По словам "Слуги народа" Александра Корниенко, принятие этого закона "будет способствовать обеспечению эффективного функционирования государственных органов и внедрению гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе в соответствии с практикой законодательства стран-членов ЕС". Корниенко призвал сказать "нет" эйджизму на государственной службе, передает Украинская правда.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что Конституция Украины не предусматривает ограничений по реализации права на труд в целом.

"Государство должно создавать условия для полного осуществления гражданами права на труд и гарантировать равные возможности в выборе профессии и рода трудовой деятельности. Также статья 38 Основного закона устанавливает требование равного доступа граждан к государственной службе и службе в органах местного самоуправления", — сказано в ней.

Напомним, в мае правительство одобрило Концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих.