Кабмин одобрил концепцию реформирования системы зарплат госслужащих
2020-05-27 18:49:42
Реализацию этой концепции во всех госорганах рассчитывают провести до 2022 года
Правительство одобрило Концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих. Об этом сообщается в Facebook на странице "Реформа державного управління".
Реформа предусматривает:
- установление должностных окладов на основе классификации должностей, в соответствии с объективной ценностью каждой должности согласно уровню ответственности и нагрузки;
- увеличение фиксированной части заработной платы госслужащего до 70%, что исключает субъективный фактор для установления надбавок в неограниченном размере;
- справедливое распределение средств на оплату труда между государственными органами на основе единого подхода к формированию соответствующего фонда;
- постепенное приближение условий оплаты труда в государственном секторе к рыночному уровню с учетом показателей экономического роста.
Реализацию этой концепции во всех госорганах рассчитывают провести до 2022 года.
Напомним, вопрос зарплат госслужащих, особенно чиновников высшего уровня, был очень острым в конце 2019 года. Президент Владимир Зеленский неоднократно критиковал Кабмин за недостатки в этой сфере, требовал перемен. Кабмин разрабатывал разные концепции и проекты. Но после смены правительства и начала пандемии коронавируса все остановилось.
На время карантина, связанного с коронавирусом, зарплаты чиновников ограничили 47 тыс. грн в месяц.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский поручил премьеру разработать новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.
-
Максимальная зарплата министров с учетом премии после их привязки к средней зарплате по Украине не будет в сумме превышать 100 тысяч грн. Об этом сказад первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.