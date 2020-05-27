Кабмин одобрил концепцию реформирования системы зарплат госслужащих

Реализацию этой концепции во всех госорганах рассчитывают провести до 2022 года

Правительство одобрило Концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих. Об этом сообщается в Facebook на странице "Реформа державного управління".

Реформа предусматривает:

установление должностных окладов на основе классификации должностей, в соответствии с объективной ценностью каждой должности согласно уровню ответственности и нагрузки;

увеличение фиксированной части заработной платы госслужащего до 70%, что исключает субъективный фактор для установления надбавок в неограниченном размере;

справедливое распределение средств на оплату труда между государственными органами на основе единого подхода к формированию соответствующего фонда;

постепенное приближение условий оплаты труда в государственном секторе к рыночному уровню с учетом показателей экономического роста.

Реализацию этой концепции во всех госорганах рассчитывают провести до 2022 года.

Напомним, вопрос зарплат госслужащих, особенно чиновников высшего уровня, был очень острым в конце 2019 года. Президент Владимир Зеленский неоднократно критиковал Кабмин за недостатки в этой сфере, требовал перемен. Кабмин разрабатывал разные концепции и проекты. Но после смены правительства и начала пандемии коронавируса все остановилось.

На время карантина, связанного с коронавирусом, зарплаты чиновников ограничили 47 тыс. грн в месяц.

Как ранее сообщал Фокус: