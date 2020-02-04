За что платить премии президенту и премьер-министру? Ответ ищет Дмитрий Дубилет

Премии депутатов могут привязать к результативности их работы в Раде

Привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады к росту ВВП, – предлагает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Президент поручил нам дать общее предложение по архитектуре зарплат. В течение последней недели я проводил эту работу. Мы пробовали свести все в единую систему для того, чтобы, с одной стороны, была понятна логика соотношения зарплат в разных органах, с другой – чтобы было понятно, к каким конкретным показателям привязана переменная часть. А с третьей стороны, чтобы это было приемлемо для общества", - сказал он.

По словам министра, он ждет, когда премьер-министр и президент наложат на это предложение свою резолюцию.

Президенту, премьеру и спикеру предложено привязать премию к росту ВВП. У министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например, к ежеквартальному отчету. У депутатов – к тому, как они участвуют в работе парламента.

Одно из предложений Дубилета состоит в том, чтобы у руководителей областных государственных администраций переменная часть зарплаты была привязана к ежеквартальному рейтингованию.

Министр отметил, что в правительстве пока дискутируют, каким должен быть баланс между окладами чиновников и переменной частью их зарплаты.

"Тут нет правильного ответа. Когда я занимался бизнесом, то всегда считал, что чем больше переменная часть, тем лучше, потому что у тебя больше инструментов для мотивации человека. Но европейский опыт говорит о том, что должна быть фиксированная часть больше, если не ошибаюсь 70/30 считается оптимальным соотношением. Мы найдем баланс", – добавил Дубилет.

Что касается зарплат в госкомпаниях, то вопрос еще также обсуждается.

"Ключевая идея, чтобы это было рыночно. То есть, мы должны объективно оценить рыночный размер и отнять какой-то процент, потому что в госсекторе ты должен получать меньше", – заявил министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

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