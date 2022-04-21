Запад торговал с "Алмаз-Антей", закрывая глаза на санкции — Дубилет

По мнению экс-министра, иностранные поставщики компании, которая производит средства ПВО и прочее оружие, сознательно закрывали глаза на санкции. Он выложил в Сеть список таких компаний и призвал мир расследовать эту преступную торговлю.

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Концерн "Алмаз-Антей" (после вторжения компания видоизменила название — "АлмаZ-Антей") даже после введения международных санкций в 2014 году продолжал получать комплектующие из-за рубежа. Об этом сообщил предприниматель, экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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К такому выводу команда Дубилета пришла, проанализировав информацию с официального сайта zakupki.gov.ru, на котором публикуется информация о тендерах и закупках госкомпаний.

"Анализ данных с сайта Zakupki дает основания утверждать, что санкции обходили (и, возможно, продолжают обходить) компании из США, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Великобритании, Италии, Словении, Люксембурга и других стран", — заявил предприниматель.

В качестве примера он привел компанию ISCAR Metalworking, которая принадлежит американской Berkshire Hathaway (владелец — Уоррен Баффет). Предприятие приняло участие в тендере на поставку металлорежущей техники через своего официального дилера ООО "Санкт-Петербургская Инструментальная Техника". Немецкое высокоточное измерительное оборудование немецкого производителя Zoller закупалось на российском тендере даже после вторжения РФ — в марте 2022 года.

В списке 30 крупных компаний

"Мы выкладываем публичный список, в котором приводится список всех иностранных компаний, чья продукция засветилась в тендерах компаний, связанных с концерном "Алмаз-Антей", — сообщил Дубилет. — Мы публикуем эту информацию не для того, чтобы породить волну возмущений в сторону западных компаний. Наша цель — добиться понимания на Западе, что точечные санкции не работают".

В опубликованном списке 30 компаний, в том числе широко известные, к примеру, Huawei.

"Концерн "Алмаз-Антей" находится под санкциями с 2014 года. С ним запрещено торговать как прямо, так и косвенно (через дилеров или другие схемы). Однако предприятия из состава этого концерна не стесняясь проводят тендеры на продукцию иностранных производителей, — подчеркивает Дубилет. — Более того, часто эта продукция очень похожа на товары двойного назначения, которые в Россию нельзя было поставлять любым компаниям! Это значит, что компании нарушали сразу и персональные санкции, и секторальные".

[ + – ] Компания "Алмаз-Антей" является одним из крупнейших производителей оружия в России Фото: Youtube

Западные СМИ призвали провести расследование

Предприниматель подчеркнул, что по правилам поставщики должны проводить на свои заказы тщательную проверку на соответствие требованиям и нормам. Поэтому они несут ответственность даже в том случае, если россияне заказывали эту продукцию через сложные многослойные схемы. "Но здесь поставки часто осуществлялись через официальных дилеров и дистрибьюторов. Это говорит о том, что компании сознательно закрывали глаза на санкции", — отметил Дубилет.

Он призвал журналистов западных СМИ провести расследование этих фактов, пообещав предоставить дополнительную и уточняющую информацию об этих и других тендерах.

"Мы обращаемся к западным странам с просьбой перестать обманываться и немедленно ввести тотальное эмбарго на торговлю с Россией по всем направлениям", — резюмировал экс-министр.

"Алмаз-Антей", по его словам, — ключевое военное предприятие РФ, которое производит средства ПВО — "Буки", С-300, С-400, С-500 — и другое оружие.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что из-за санкций ВВП России в 2022 году упадет на 8,5%, в 2023-м — на 2,3%. Такие данные опубликовал Международный валютный фонд (МВФ) в своем апрельском докладе.

Также Фокус рассказывал о пяти пакетах санкций, которые Европа ввела против России. Под ограничения, в частности, попали олигархи, нефтяные компании, а также российская металлургия. Помимо этого Европа ввела эмбарго на уголь из РФ, а вот насчет нефти и газа еще сомневается.

Из России вышел ряд международных компаний. Кроме прочего, Россия из-за международных санкций рискует остаться без гражданской авиации.