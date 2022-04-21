Захід торгував з "Алмаз-Антей", заплющуючи очі на санкції, — Дубілет

На думку ексміністра, іноземні постачальники компанії, яка виробляє засоби ППО та іншу зброю, свідомо заплющували очі на санкції. Він виклав у Мережу список таких компаній та закликав світ розслідувати цю злочинну торгівлю.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Концерн "Алмаз-Антей" (після вторгнення компанія видозмінила назву — "АлмаZ-Антей") навіть після запровадження міжнародних санкцій у 2014 році продовжував отримувати деталі для комплектування з-за кордону. Про це повідомив підприємець, ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Такого висновку команда Дубілета дійшла, проаналізувавши інформацію з офіційного сайту zakupki.gov.ru, на якому публікують інформацію про тендери та закупівлі держкомпаній.

"Аналіз даних із сайту Zakúpki дає підстави стверджувати, що санкції оминали (і, можливо, продовжують оминати) компанії зі США, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Чехії, Великобританії, Італії, Словенії, Люксембургу та інших країн", — заявив підприємець.

Як приклад, він навів компанію ISCAR Metalworking, яка належить американській Berkshire Hathaway (власник — Воррен Баффет). Підприємство взяло участь у тендері на постачання металорізальної техніки через свого офіційного дилера ТОВ "Санкт-Петербурзька Інструментальна Техніка". Німецьке високоточне вимірювальне обладнання німецького виробника Zoller закуповували на російському тендері навіть після вторгнення РФ у березні 2022 року.

У списку 30 великих компаній

"Ми викладаємо публічний список, в якому наводимо список усіх іноземних компаній, чия продукція засвітилася в тендерах компаній, пов'язаних з концерном "Алмаз-Антей", — повідомив Дубілет. — Ми публікуємо цю інформацію не для того, щоб породити хвилю обурень у бік західних компаній. Наша мета — добитися розуміння на Заході, що точкові санкції не працюють".

У списку 30 компаній, зокрема широко відомі, наприклад, Huawei.

"Концерн "Алмаз-Антей" перебуває під санкціями з 2014 року. З ним заборонено торгувати як прямо, так і побічно (через дилерів чи інші схеми). Проте підприємства зі складу цього концерну не соромлячись проводять тендери на продукцію іноземних виробників, — наголошує Дубілет. — Щобільше, часто ця продукція дуже схожа на товари подвійного призначення, які в Росію не можна було постачати будь-яким компаніям! Це означає, що компанії порушували одразу і персональні санкції, і секторальні".

[ + – ] Компанія "Алмаз-Антей" є одним із найбільших виробників зброї в Росії Фото: dog-drone

Західні ЗМІ закликали провести розслідування

Підприємець наголосив, що за правилами постачальники мають проводити на свої замовлення ретельну перевірку на відповідність вимогам та нормам. Тому вони відповідають навіть у тому разі, якщо росіяни замовляли цю продукцію через складні багатошарові схеми. "Але тут постачання часто здійснювали через офіційних дилерів та дистриб'юторів. Це свідчить про те, що компанії свідомо заплющували очі на санкції", — зазначив Дубілет.

Він закликав журналістів західних ЗМІ провести розслідування цих фактів, пообіцявши надати додаткову та уточнювальну інформацію про ці та інші тендери.

"Ми звертаємось до західних країн з проханням перестати обманюватись і негайно запровадити тотальне ембарго на торгівлю з Росією в усіх напрямках", — резюмував ексміністр.

"Алмаз-Антей", за його словами, — ключове військове підприємство РФ, яке виробляє засоби ППО — "Буки", С-300, С-400, С-500 — та іншу зброю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що через санкції ВВП Росії у 2022 році впаде на 8,5%, у 2023-му — на 2,3%. Такі дані опублікував Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїй квітневій доповіді.

Також Фокус розповідав про п'ять пакетів санкцій, які Європа ввела проти Росії. Під обмеження зокрема потрапили олігархи, нафтові компанії, а також російська металургія. Крім цього, Європа ввела ембарго на вугілля з РФ, а ось щодо нафти й газу ще сумнівається.

З Росії вийшла низка міжнародних компаній. Окрім цього, Росія через міжнародні санкції ризикує залишитися без цивільної авіації.