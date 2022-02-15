Дмитро Дубілет і Юлія Пеліпас одружилися

Фешн-директорка українського Vogue Юлія Пеліпас першою повідомила про шлюб.

Український бізнесмен, співзасновник банку monobank і колишній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет і фешн-директор українського Vogue та засновниця ресайкл-бренду Bettter Юлія Пеліпас одружилися після багаторічних стосунків. Про це вони повідомили без помпи, просто записали сторіс в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вона опублікувала кілька спільних знімків із Дмитром, які підписала англійською: "Люблю тебе", "До речі, ми одружилися", "На цьому фото видно, що Діма про це думає", "Листівки для мам".

Дмитро Дубілет і Юлія Пеліпас почали з'являтися разом на публіці у 2020 році. Вперше їх побачили разом на святкуванні дня народження Тамари Крючкової – юристки та дружини співзасновника monobank Олега Гороховського.

Але свої стосунки пара не афішувала та практично не постила спільні знімки.

[ + – ] Дмитро Дубілет і Юлія Пеліпас Фото: facebook.com/dubilet

До стосунків із Юлією Дубілет понад 15 років був одружений із дизайнеркою інтер'єрів Катериною Кузьменко. Пара розлучилася наприкінці липня 2019 року та зберегла дружні стосунки.

Юлія Пеліпас була одружена з артдилером Сергієм Кербицьким, від якого народила двох дітей. Чарівне весілля зіграли в Греції, на острові Спеці.

Також вона недовго зустрічалася з Венею Толочним, братом фіналіста "Фабрики зірок" Євгена Толочного.

Утім, той факт, що один із найбажаніших наречених країни, Дмитро Дубілет, тепер зайнятий, не повинен засмучувати. Фокус раніше складав рейтинг найбажаніших наречених України.