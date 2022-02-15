Дмитрий Дубилет и Юлия Пелипас поженились

Фешн-директор украинского Vogue Юлия Пелипас первой сообщила о браке

Украинский бизнесмен, со-основатель банка monobank и бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет и фешн-директор украинского Vogue и основательница ресайкл-бренда Bettter Юлия Пелипас поженились после многолетних отношений. Об этом они сообщили без помпы, просто записали сторис в Instagram.

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Она опубликовала несколько совместных снимков с Дмитрием, которые подписала на английском: "Люблю тебя", "Кстати, мы поженились", "На этом фото видно, что Дима об этом думает", "Открытки для мам".

Дмитрий Дубилет и Юлия Пелипас начали появляться вместе на публике в 2020 году. Впервые их увидели вместе на праздновании дня рождения Тамары Крючковой — юриста и жены сооснователя monobank Олега Гороховского.

Но свои отношения пара не афишировала, и практически не постила совместные снимки.

[ + – ] Дмитрий Дубилет и Юлия Пелипас Фото: facebook.com/dubilet

До отношений с Юлией Дубилет больше 15 лет состоял в браке с дизайнером интерьеров Екатериной Кузьменко. Пара рассталась в конце июля 2019 года и сохранила дружеские отношения.

Юлия Пелипас была замужем за арт-дилером Сергеем Кербицким, от которого родила двоих детей. Очаровательную свадьбу сыграли в Греции, на острове Спеце.

Также она недолго встречалась с Веней Толочным, братом финалиста "Фабрики звезд" Евгения Толочного.

Впрочем, тот факт, что один самых завидных женихов страны, Дмитрий Дубилет, теперь занят, не должен огорчать. Фокус ранее составлял рейтинг самых завидных женихов и невест Украины.