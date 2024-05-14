Все компенсируют: что нужно сделать, чтобы получить выплаты за больничный

Сотрудник обращается к врачу для установления факта временной потери трудоспособности, после чего он получит денежные выплаты.

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Больничный – это период, когда человек временно не способен работать из-за заболевания или травмы, получая при этом материальную поддержку. При этом каждый официально трудоустроенный украинец имеет право на больничный. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Чтобы застрахованное лицо получило больничные выплаты, необходимо выполнить определенную последовательность действий. Первым делом застрахованное лицо консультируется с врачом для установления временной нетрудоспособности. Врач после осмотра составляет медицинское заключение о временной нетрудоспособности, которое служит основанием для оформления листка временной нетрудоспособности.

Далее пенсионный фонд Украины регистрирует больничный листок нетрудоспособности в Электронном реестре и передает его информацию работодателю.

После этого работодатель в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг ПФУ:

получает листок нетрудоспособности;

формирует заявление-расчет;

направляет в ПФУ.

Далее Пенсионный фонд Украины рассматривает заявление на расчет и в течение трех дней после его получения осуществляет финансирование на отдельный счет работодателя. А работодатель выплачивает пособие застрахованному лицу.

Напомним, что в Украине под запретом оказались три медпрепарата после смерти ребенка и взрослого в больнице Днепра. Министерство здравоохранения создало комиссию, состоящую из экспертов и специалистов, которые тщательно проверят трагическое событие. Также Фокус рассказывал, как Украина стала первым государством постсоветском пространстве, где врачи начали лечить редкую генетическую болезнь.