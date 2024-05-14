Усе компенсують: що потрібно зробити, аби отримати виплати за лікарняний

Співробітник звертається до лікаря для встановлення факту тимчасової втрати працездатності, після чого він отримає грошові виплати.

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Лікарняний — це період, коли людина тимчасово не здатна працювати через захворювання або травму, отримуючи водночас матеріальну підтримку. Кожен офіційно працевлаштований українець має право на лікарняний. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Щоб застрахована особа отримала лікарняні виплати, необхідно виконати певну послідовність дій. Насамперед застрахована особа консультується з лікарем для встановлення тимчасової непрацездатності. Лікар після огляду складає медичний висновок про тимчасову непрацездатність, який є підставою для оформлення листка тимчасової непрацездатності.

Далі Пенсійний фонд України реєструє лікарняний листок непрацездатності в Електронному реєстрі та передає його інформацію роботодавцю.

Після цього роботодавець у кабінеті страхувальника на веб-порталі електронних послуг ПФУ:

отримує листок непрацездатності;

формує заяву-розрахунок;

надсилає до ПФУ.

Далі Пенсійний фонд України розглядає заяву на розрахунок і протягом трьох днів після її отримання здійснює фінансування на окремий рахунок роботодавця. А роботодавець виплачує допомогу застрахованій особі.

Нагадаємо, що в Україні під забороною опинилися три медпрепарати після смерті дитини й дорослого в лікарні Дніпра. Міністерство охорони здоров'я створило комісію, що складається з експертів і фахівців, які ретельно перевірять трагічну подію. Також Фокус розповідав, як Україна стала першою державою пострадянського простору, де лікарі почали лікувати рідкісну генетичну хворобу.