Грошей не дадуть: у яких випадках українцям не оплатять лікарняний

Українці не стали хворіти менше з початку повномасштабної війни, але, як і до вторгнення ЗС РФ, громадянам можуть відмовити в оплаті документа про непрацездатність.

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Офіційно працюючі українці можуть розраховувати на оплачуваний лікарняний. Для цього хворий працівник, як правило, відразу ж звертається по допомогу до лікаря, той створює медичний висновок про тимчасову непрацездатність пацієнта, який звернувся. Далі документ у режимі онлайн надходить до електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду України (ПФУ), де одразу ж створюється електронний лікарняний. Однак у статті 16 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" описано випадки, коли українцям лікарняний не оплатять.

Чому в Україні можуть не оплатити лікарняний

Для цього є ціла низка причин. Наприклад:

якщо людина отримала травми або захворіла під час вчинення кримінального злочину;

якщо навмисне заподіяв шкоду своєму здоров'ю, щоб не виконувати обов'язки на роботі або просто симулював хворобу;

під час перебування під арештом і на час проведення судово-медичної експертизи;

через примусове лікування, яке призначив суд;

якщо тимчасова непрацездатність або травма сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних із таким сп'янінням

якщо застрахована особа перебуває у відпустці без збереження зарплати, у творчій, додатковій відпустці через навчання;

якщо період тимчасової непрацездатності було визнано в документі про непрацездатність необґрунтованим.

Крім того громадяни, які порушують встановлений лікарем режим або рекомендації, а також без поважних причин ігнорують медичний огляд, можуть залишитися без допомоги по тимчасовій непрацездатності (з дня порушення).

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Нагадаємо, що в Україні під забороною опинилися три медпрепарати після смерті дитини та дорослого в лікарні Дніпра. Міністерство охорони здоров'я створило комісію, що складається з експертів і фахівців, які ретельно перевірять трагічну подію. Також Фокус розповідав, як Україна стала першою державою пострадянського простору, де лікарі почали лікувати рідкісну генетичну хворобу.