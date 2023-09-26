Денег не дадут: в каких случаях украинцам не оплалят больничный

Украинцы не стали болеть меньше с начала полномасштабной войны, но, как и до вторжения ВС РФ, гражданам могут отказать в оплате документа о нетрудоспособности.

Related video

Официально работающие украинцы могут рассчитывать на оплачиваемый больничный. Для этого заболевший работник, как правило, сразу же обращается за помощью к врачу, тот создает медицинское заключение о временной нетрудоспособности обратившегося пациента. Далее документ в режиме онлайн поступает в электронный реестр листов нетрудоспособности Пенсионного фонда Украины (ПФУ), где сразу же создается электронный больничный. Однако в статье 16 Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" описаны случаи, когда украинцам больничный не оплатят.

Почему в Украине могут не оплатить больничный

Для этого есть целый ряд причин. Например:

если человек получил травмы или заболел во время совершения уголовного преступления;

если умышленно причинил вред своему здоровью, чтобы не исполнять обязанности на работе или просто симулировал болезнь;

во время нахождения под арестом и на время проведения судебно-медицинской экспертизы;

из-за принудительного лечения, которое назначил суд;

если временная нетрудоспособность или травма произошли в результате алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением

если застрахованное лицо находится в отпуске без сохранения зарплаты, в творческом, дополнительном отпуске из-за обучения;

если период временной нетрудоспособности был признан в документе о нетрудоспособности необоснованным.

Кроме того граждане, которые нарушают установленный врачом режим или рекомендации, а также без уважительных причин игнорируют медицинский осмотр, могут остаться без пособия по временной нетрудоспособности (со дня нарушения).

Важно

Е-очереди и цифровизация: в Минздраве рассказали, как упростили ВВК для мобилизованных

Напомним, что в Украине под запретом оказались три медпрепарата после смерти ребенка и взрослого в больнице Днепра. Министерство здравоохранения создало комиссию, состоящую из экспертов и специалистов, которые тщательно проверят трагическое событие. Также Фокус рассказывал, как Украина стала первым государством постсоветском пространстве, где врачи начали лечить редкую генетическую болезнь.