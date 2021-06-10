Электронные больничные начнут работать с 1 сентября, – Ляшко

Министр признает: чтобы система начала исправно функционировать, "нужно время, обучение и разъяснение для медицинских работников".

Полный переход всех медучреждений Украины на формирование электронных больничных состоится с 1 сентября 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе посещения одной из больниц Киева.

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"Вместе с врачом создали электронный больничный. Сам процесс занял не более нескольких минут", – написал он в Facebook.

Министр считает, что пациенту больше не придется тратить время на бумажную волокиту, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности. Однако "изменения не могут заработать сразу, для этого нужно время, обучение и разъяснение для медицинских работников".

Ляшко также сообщил, что Минздрав ведет работу над внедрением электронных рецептов и кабинета пациента.

Отметим, что Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, который утверждает порядок выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в соответствующем электронном реестре. Он сейчас находится на общественном обсуждении.

Этот документ определяет порядок открытия и закрытия электронных больничных. Порядок этот простой: больничный автоматически открывается после получения заключения врача. Если не возникает необходимость его продления, то и закрывается он автоматически и направляется для начисления выплат застрахованному лицу.

Напомним, электронные больничные должны появиться до конца лета 2020 года. Об этом на презентации мобильного приложения медицинского онлайн-хаба Doc.ua заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер

Верховная Рада обязала Кабинет министров ввести электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года. Парламент принял соответствующий проект постановления № 4243.