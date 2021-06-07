В Минздраве определили порядок выдачи электронных больничных: как будет работать система

В большинстве случаев работнику для получения выплат по болезни достаточно будет обратиться один раз к врачу.

Министерство здравоохранения подготовило проект собственного приказа, который утверждает порядка выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в соответствующем электронном реестре. Документ определяет порядок открытия и закрытия таких больничных.

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Проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно документу, листок нетрудоспособности формируется в Реестре на основании медицинского заключения. Формируется листок только в том случае, если пациента система идентифицировала как застрахованное лицо в Госреестре общеобязательного государственного социального страхования.

Если несколько медицинских заключений образуют один страховой случай, то каждый последующий больничный формируется как продолжение предыдущего, это отражается и в номере листка нетрудоспособности.

Сформированный листок нетрудоспособности в день создания (открытия) становится доступным для просмотра в кабинетах страхователя и застрахованного лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для начисления выплат листок, после даты окончания периода его действия, передается страхователю.

Период временной нетрудоспособности в больничном может быть сокращен на основании поступления новых данных.

Напомним, электронные больничные должны появиться до конца лета 2020 года. Об этом на презентации мобильного приложения медицинского онлайн-хаба Doc.ua заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер

Верховная Рада обязала Кабинет министров ввести электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года. Парламент принял соответствующий проект постановления № 4243.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 4 июня написал, что медицинские учреждения страны должны полностью перейти на электронные больничные с 1 сентября 2021 года.