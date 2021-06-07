У МОЗ визначили порядок видачі електронних лікарняних: як працюватиме система

У більшості випадків працівникові для отримання виплат через хворобу достатньо буде звернутися один раз до лікаря.

Міністерство охорони здоров'я підготувало проект власного наказу, який стверджує порядок видачі (формування) листків непрацездатності у відповідному електронному реєстрі. Документ визначає порядок відкриття і закриття таких лікарняних.

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Проект документа розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з документом, листок непрацездатності формується в Реєстрі на підставі медичного висновку. Формується листок тільки в тому випадку, якщо пацієнта система ідентифікувала як застраховану особу в Держреєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Якщо кілька медичних висновків утворюють один страховий випадок, то кожен наступний лікарняний формується як продовження попереднього, це відбивається і в номері листка непрацездатності.

Сформований листок непрацездатності в день створення (відкриття) стає доступним для перегляду в кабінетах страхувальника та застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для нарахування виплат листок, після дати закінчення періоду його дії, передається страхувальнику.

Період тимчасової непрацездатності в лікарняному може бути скорочений на підставі надходження нових даних.

Нагадаємо, електронні лікарняні повинні з'явитися до кінця літа 2020 року. Про це на презентації мобільного додатку медичного онлайн-хабу Doc.ua заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів ввести електронний реєстр лікарняних із 1 лютого 2021 року. Парламент ухвалив відповідний проект постанови №4243.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 4 червня написав, що медичні установи країни повинні повністю перейти на електронні лікарняні з 1 вересня 2021 року.