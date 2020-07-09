Кабмин в тестовом режиме запускает электронные больничные

Минздрав запускает в тестовом режиме электронные больничные.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге.

"В электронной системе здравоохранения в настоящее время разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений. Это сократит время и позволит дальше работать с этой информацией. Один из таких заключений – временные листы нетрудоспособности (больничные). Сейчас у нас в работе подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных. Мы запускаем электронные больничные в два этапа", – сказал Кучер.

По его словам, в Пенсионном фонде разработали веб-интерфейс, куда врач с помощью цифровой подписи сможет вносить информацию о пациенте и его временной нетрудоспособности. Для всех служб эта информация будет автоматически загружаться из базы данных Пенсионного фонда.

"Преимущество в том, что это уже разработано, нет дополнительной нагрузки на основной компонент eHealth, и это позволит запустить электронные больничные к концу лета", – говорит Кучер.

Замминистра говорит, что Минздрав до 10 июля принимает заявки от всех медучреждений, которые хотят участвовать в тестировании системы.

"Когда мы отработаем все технические моменты, соберем обратную связь – будем переходить к финальному утверждению нормативных документов и запуску электронных больничных", – сообщил он.

Одновременно в министерстве разрабатывают модель электронных больничных, которая будет работать в системе eHealth. Запуск планируется в начале 2021 года.

"Она заключается в том, что когда в базе данных eHealth есть данные о пациенте, врач сможет выписывать е-больничные с минимальным количеством действий", – сообщил он.

Напомним, во время карантина в Украине действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности ("больничных").