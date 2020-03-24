Минюст разъяснил порядок выдачи больничных во время карантина
2020-03-24 19:07:00
Больничный из-за ухода на карантин оплачивается с первого дня
Во время карантина в Украине действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности ("больничных"). Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции в Facebook.
Если временная нетрудоспособность вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.
Пособие по временной нетрудоспособности вследствие пребывания в больнице, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), выплачивается, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.
В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд оплачивает больничный лист, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Если ребенок находится на стационарном лечении, то временного ограничения нет.
Напомним, Кабмин 3 марта принял постановление, которое регулирует порядок внедрения в Украине электронных листков нетрудоспособности. Суть нововведения состоит в том, что врач будет не заполнять бумажный бланк, а вносить данные через веб-интерфейс с использованием цифровой подписи. Систему должны были запустить c 1 апреля этого года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Компания "АТБ-Маркет" повысила цены на продукты питания и товары первой необходимости. Так, продукты "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар – на 8%, макаронные изделия – на 9,5%, пшеничная крупа – на 11%, гречка – на 51%, мука – на 5%, яйца – на 6%.
- Также сеть магазинов "АТБ" с 18 марта ввела ограничения на продажу некоторых товаров в одни руки.
- Интернет-супермаркет Rozetka, сеть супермаркетов "АТБ" и компания "Новая почта" запустили доставку продуктов питания на дом, чтобы помочь украинцам придерживаться карантина.