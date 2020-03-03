В апреле больничные листки должны стать электронными, – Дубилет

Система будет создана на базе существующего софта Пенсионного фонда

Кабмин 3 марта принял постановление, которое регулирует порядок внедрения в Украине электронных листков нетрудоспособности ("больничных"). Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Суть нововведения состоит в том, что врач будет не заполнять бумажный бланк, а вносить данные через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

Дубилет считает, что с больничными связано много мошенничества. Фейковый документ можно легко купить в интернете. Бизнес и государство тратят на их оплату большие средства.

Подделать же электронный больничный без участия врача будет невозможно. А врачам выписывать фейковые листы будет сложнее, потому что вся информация о больничных будет находиться в единой электронной системе, там ее легко анализировать.

Людям можно будет не посещать больницу, чтобы закрыть больничный. Врач ставит срок больничного, и он закрывается автоматически. Визит будет нужен только в том случае, если срок другой.

Информация о больничных в фонд соцстраха и работодателям будет передаваться также в электронном виде.

"Сколько эта система будет стоить для государства? Насколько долго ее разрабатывать? – пишет Дубилет. – Почти ничего. Потому что мы сделаем ее на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется".

Систему должны запустить c 1 апреля этого года.

Как ранее сообщал Фокус: