Министерства перешли на централизованные закупки бензина и канцтоваров, – Дубилет

Для закупщиков вводится периодическое тестирование на полиграфе

Начиная с марта, все министерства будут централизованно закупать топливо, бумагу, канцелярию и офисное оборудование. Об это сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, это позволит сделать процесс более эффективным. Закупками будут заниматься меньше людей, но более профессиональных (потому что это будет их прямая специализация). Закупки будут обходиться дешевле для бюджета за счет экономии на масштабе.

Для закупщиков вводится периодическое тестирование на полиграфе (детекторе лжи). "По моему опыту в бизнесе, полиграф – очень действенный инструмент против откатов", – считает Дубилет..

В его планах – перевести до конца года почти все закупки через единый центр и присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

Напомним, ранее Дубилет сообщил о том, что к сервису проверки квитанций подключены все основные государственные органы:

Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.).

Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.).

ЗАГСы (регистрация рождения, брака и т.п.).

ЦНАП (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).

Областные госадминистрации (лицензии, выписки и т.п.).

"Это означает, что украинцам больше не нужно тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплатить услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус: