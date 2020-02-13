Пяти государственным органам больше не нужны бумажные квитанции, – Дубилет

Работники этих органов получили инструкции, как работать с электронными квитанциями

К сервису проверки квитанций подключены все основные государственные органы:

Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.).

Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.).

ЗАГСы (регистрация рождения, брака и т.п.).

ЦНАП (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).

Областные госадминистрации (лицензии, выписки и т.п.).

Об этом написал в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Это означает, что украинцам больше не нужно тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплатить услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", – сообщил он.

Работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции. "Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию ​​в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять", – призвал Дубилет.

Сейчас к сервису присоединились уже три банка, в стадии подключения – еще 10 учреждений.

Как ранее сообщал Фокус: