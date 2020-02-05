Умножение на 0,88: Дубилета заподозрили в фальсификации переписи населения. Министр ответил

По мнению Дмитрия Дубилета новость о якобы фальсификации оценки численности населения является фейком

Эксперты сервиса Socialdata заявили о якобы фальсификации результатов электронной переписи населения, проведенной по инициативе министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета и его командой.

Исследователи проанализировали "половую и возрастную" структуру населения. Они сравнили данные Дубилета и Госстата.

Получив данные, которые были в открытом доступе Госстата, эксперты сгруппировали их по возрастным группам, подобному тому, как это сделала команда министра.

После этого обобщенные по возрастным группам данные сопоставили с показателями презентации Дубилета. Исследователей "поразило практическое одинаковое соотношение между группами по полу и возрасту – что составляет около 88,8%" (данные Дубилета от данных Госкомстата).

Эксперты задались вопросом: "что если данные просто умножили на коэффициент 0,8". При этом небольшие расхождения в финальном отчете – это просто округленные цифры. Исследователи проверили эту теорию и, по их мнению, оказалось, что не было никакой "экстраполяции данных пенсионного реестра на данные Госстата".

В ответ Дмитрий Дубилет написал в Facebook, что новость о якобы фальсификации оценки численности населения является фейком, который в основном поддерживался "платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах".

"Итак, главная "сенсация" заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным оценки и по данным Госстата почти совпадают.

"Эксперты" разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение – 88.8%. Точнее, почти одинаковые – от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные оценки были просто сфальсифицированы", – отметил министр.

Он уверил, что никакой сенсации в этом нет и процитировал свой же пост с результатами оценки. А также напомнил, что оценка проводилась тремя методами. Все три дали одинаковый результат.

"Мы взяли количество пенсионеров по данным Пенсионного фонда. Затем мы экстраполировали эти данные через поло-возрастную структуру. Социологи называют такой график "елочкой"... Эту елку мы взяли сразу из двух источников: данные Госкомстата и данные государственных реестров. К счастью, эти две елки совпали практически полностью. Кстати, когда мы обнаружили это совпадение, мы начали танцевать от радости, – процитировал Дубилет свои слова с пресс-конференции 23 января.

На вопрос, почему данные "елочки" по данным Госстата и по данным, полученным из электронных реестров, почти полностью совпали, Дубилет ответил:

"Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается – Госстат отражает это в своей елке. Непонятно, зачем преподносить, как "сенсацию" то, что было черным по-белому написано нами же в описании методологии.

Относительно того, кто стоит за распространением информации, министр заявил, что у него есть две версии.

"Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняя люди, чью схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы к ГБР. В течение недели опубликую эту информацию", – резюмировал Дубилет.

Ранее стали известны результаты переписи населения: по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживают 37,29 млн человек. Перепись проводилась тремя методами: двумя комбинированными (мобильные операторы + соцопросы + реестры) и (данные Пенсионного фонда + экстраполяция через поло-возрастную структуру) и реестровым.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что международное сообщество может не признать результаты электронной переписи.

Директор КМИС Владимир Паниотто в свою очередь заявил, что с помощью электронной переписи невозможно узнать 90% необходимой информации.

Дмитрий Дубилет заявил, что среди причин уменьшения количества населения в Украине – миграция и отрицательная демография. К этим двум негативным трендам также стоит добавить оккупацию Россией части территории Украины.