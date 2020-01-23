Дубилет рассказал, из-за чего в Украине сокращается население

Причин две: миграция и отрицательная демография. Также не стоит забывать от оккупации Россией части территорий Украины

Среди причин уменьшения количества населения в Украине – миграция и отрицательная демография.

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, пишет hromadske.

К этим двум негативным трендам также стоит добавить оккупацию Россией части территории Украины.

"Есть три больших блока: первый – оккупированные территории, второй – отрицательный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше, чем приезжают, и третье, к сожалению, это демографический тренд – у нас смертей больше, чем рождаемости", – говорит Дубилет.

Также министр Кабмина отметил, что именно на сокращение населения влияют второй и третий факторы.

Сегодня стали известны результаты переписи населения по состоянию на 1 декабря 2019 года: в Украине проживают 37,29 млн человек.

Перепись проводилась тремя методами: двумя комбинированными (мобильные операторы + соцопросы + реестры) и (данные пенсионного фонда + экстраполяция через поло-возрастную структуру) и реестровым.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что международное сообщество может не признать результаты электронной переписи.