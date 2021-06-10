Електронні лікарняні почнуть працювати з 1 вересня, — Ляшко

Міністр визнає: щоб система почала старанно функціонувати, "потрібен час, навчання і роз'яснення для медичних працівників".

Повний перехід всіх медустанов України на формування електронних лікарняних відбудеться з 1 вересня 2021 року. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час відвідин однієї з лікарень Києва.

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"Разом із лікарем створили електронний лікарняний. Власне процес тривав не більше кількох хвилин", — написав він у Facebook.

Міністр вважає, що пацієнтові більше не доведеться витрачати час на паперову тяганину, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності. Однак "зміни не можуть запрацювати відразу, для цього потрібен час, навчання і роз'яснення для медичних працівників".

Ляшко також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я працює над запровадженням електронних рецептів та кабінету пацієнта.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я підготувало проект наказу, який стверджує порядок видавання (формування) листків непрацездатності у відповідному електронному реєстрі. Він зараз перебуває на громадському обговоренні.

Цей документ визначає порядок відкриття і закриття електронних лікарняних. Порядок цей простий: лікарняний автоматично відкривається після отримання висновку лікаря. Якщо не виникає необхідність його продовження, то й закривається він автоматично та надсилається для нарахування виплат застрахованій особі.

Нагадаємо, електронні лікарняні повинні з'явитися до кінця літа 2020 року. Про це на презентації мобільного додатку медичного онлайн-хабу Doc.ua заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів ввести електронний реєстр лікарняних із 1 лютого 2021 року. Парламент ухвалив відповідний проект постанови №4243.