В Украине первыми на постсоветском пространстве начали лечить редкую генетическую болезнь

Дорогостоящее лекарство производитель предоставил в качестве гуманитарной помощи.

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Украинские врачи первыми на постсоветском пространстве занялись лечением редкого генетического заболевания альфа-маннозидоза, которое поражает кости, легкие, сердце и головной мозг. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что часто люди с данным заболеванием во взрослом возрасте не могут самостоятельно ходить и страдают задержками в развитии.

Болезнь обнаружили у 8-летней Алины, у которой с рождения было слабое здоровье и она часто болела бронхитами, но врачи долго не могли понять причину, пока генетики не заподозрили альфа-маннозидоз.

Единственное в мире лечение от этого недуга — внутривенное введение фермента, которого не хватает в клетках. Оно является дорогостоящим и подходит не всем пациентам, но может останавливать прогрессирование болезни и частично убирает уже имеющиеся последствия. Вводить препарат нужно раз в неделю постоянно.

Алина стала первым ребенком в Украине, который начал в больнице Охматдет лечение от данной болезни. Препарат компания-производитель предоставила в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, 19 июля в Минздраве рассказали, что в "Охматдете" врачи впервые провели трансплантацию костного мозга 4-летней девочке, у которой диагностировали мраморную болезнь.

20 июле в киевском "Охматдете" заявили, что впервые провели трансплантацию костного мозга двухмесячному малышу из Ивано-Франковской области.