Женщина сменила 18 домов и обрела счастье в доме на колесах: сколько она тратит (фото)

27-летняя фотограф из Великобритании Николь Киф, устав от вечных переездов и непосильной аренды, кардинально изменила свою жизнь — она обустроила дом на колесах и теперь путешествует по стране вместе с любимой собакой МакКартни.

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Об этом пишет Daily Star.

По словам британки, она тратит всего 650 фунтов стерлингов в месяц.

С детства Николь привыкла к переменам. Из-за сложных обстоятельств она сменила 18 мест жительства, а во взрослой жизни столкнулась с неудачами в отношениях и профессиональным выгоранием. Работая модным фотографом с 9 до 5, она чувствовала себя "в ловушке" и не верила, что когда-нибудь сможет позволить себе собственный дом.

Николь вложила 8500 фунтов стерлингов в покупку и обустройство фургона Ford Transit Фото: SWNS

Случай решил за нее: в сентябре 2023 года у Николь сломался автомобиль, и она вложила 8500 фунтов стерлингов в покупку и обустройство фургона Ford Transit. Теперь в нем есть все необходимое — от кухни и кровати до солнечных панелей и леопардового принта.

Поначалу она жила на парковке у работы, путешествуя лишь по выходным. Все изменилось, когда Николь устроилась работать уборщицей в кемпинге в Дорсете — с этого началось ее настоящее фургонное приключение. Сегодня она совмещает удаленную работу фотографом, создателем контента и SMM-специалистом. Она колесит по всей Британии и с удовольствием исследует новые места — от Сноудонии до побережья Корнуолла.

"Я трачу меньше, чем когда-либо на аренду, и у меня наконец-то есть свобода распоряжаться своими деньгами. МакКартни обожает эту жизнь, а я стала лучшей версией себя", — делится Николь.

Британка планирует продолжать такой образ жизни еще минимум четыре года Фото: SWNS Николь путешествует со своей собакой Фото: SWNS

Жизнь на колесах научила ее минимализму, дала ощущение стабильности и уверенности. Британка планирует продолжать такой образ жизни еще минимум четыре года, а после превратить фургон в стильный домашний офис.

"Я чувствую себя свободной и в то же время, как ни странно, наконец-то укоренившейся", — признается Николь.

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