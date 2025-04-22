Жінка змінила 18 будинків і знайшла щастя в будинку на колесах: скільки вона витрачає (фото)

27-річна фотографка з Великої Британії Ніколь Кіф, втомившись від вічних переїздів і непосильної оренди, кардинально змінила своє життя — вона облаштувала будинок на колесах і тепер мандрує країною разом з улюбленим собакою МакКартні.

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Про це пише Daily Star.

За словами британки, вона витрачає всього 650 фунтів стерлінгів на місяць.

З дитинства Ніколь звикла до змін. Через складні обставини вона змінила 18 місць проживання, а в дорослому житті зіткнулася з невдачами у стосунках і професійним вигоранням. Працюючи модним фотографом з 9 до 5, вона почувалася "в пастці" і не вірила, що колись зможе дозволити собі власний будинок.

Ніколь вклала 8500 фунтів стерлінгів у купівлю та облаштування фургона Ford Transit Фото: SWNS

Випадок вирішив за неї: у вересні 2023 року в Ніколь зламався автомобіль, і вона вклала 8500 фунтів стерлінгів у купівлю та облаштування фургона Ford Transit. Тепер у ньому є все необхідне — від кухні та ліжка до сонячних панелей і леопардового принта.

Спочатку вона жила на стоянці біля роботи, подорожуючи лише у вихідні. Усе змінилося, коли Ніколь влаштувалася працювати прибиральницею в кемпінгу в Дорсеті — з цього почалася її справжня фургонна пригода. Сьогодні вона поєднує віддалену роботу фотографом, творцем контенту і SMM-фахівцем. Вона їздить по всій Британії і з задоволенням досліджує нові місця — від Сноудонії до узбережжя Корнуолла.

"Я витрачаю менше, ніж будь-коли на оренду, і в мене нарешті є свобода розпоряджатися своїми грошима. МакКартні обожнює це життя, а я стала кращою версією себе", — ділиться Ніколь.

Британка планує продовжувати такий спосіб життя ще щонайменше чотири роки Фото: SWNS Ніколь подорожує зі своїм собакою Фото: SWNS

Життя на колесах навчило її мінімалізму, дало відчуття стабільності та впевненості. Британка планує продовжувати такий спосіб життя ще щонайменше чотири роки, а після перетворити фургон на стильний домашній офіс.

"Я почуваюся вільною і водночас, як не дивно, нарешті вкоріненою", — зізнається Ніколь.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка купила занедбану будівлю, щоб перетворити її на "вічний дім". Даніель Раффілд з Корнуолла здійснила мрію, яку виношувала 25 років. Жінка купила занедбаний прибережний будинок, за яким спостерігала з юності, і тепер планує перетворити його на сімейне гніздо.

Також стало відомо, що жінка купила свій перший будинок і знайшла схованку на задньому дворі. Нові власники помітили щось, що приховували під настилом у саду понад 25 років. Знахідка здивувала і викликала бурхливу реакцію в соцмережах.