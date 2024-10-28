6 месяцев полной темноты: мужчине предлагают работу на Южном полюсе

Даже в случае расторжения контракта из Антарктиды будет трудно вернуться, поскольку "нет рейсов ни туда, ни обратно".

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Мужчине предложили полгода поработать в полной темноте, где вокруг почти не будет видно. Для этого ему нужно будет отправиться на Южный полюс и работать почти в полной изоляции, рассказал в сети Х мужчина под ником Лерой.

"Я только что разговаривал с рекрутером. Это зимний контракт на станции на Южном полюсе. Основная бригада 42 человека на 8 месяцев февраль — октябрь. 6 месяцев в полной темноте. На Эверест поднялось больше людей, чем сделало это", — написал он.

Незадолго до этого Лерой спрашивал у своих подписчиков, стоит ли ему подавать заявку на работу в Антарктиде.

"Стоит ли мне подавать заявку на работу в сфере строительства/обслуживания в Антарктиде? Я как раз смотрю на список вакансий", — написал он.

В ответ на вопрос подписчики дали почти единодушный ответ о том, что стоит согласиться на эту работу. Среди плюсов, о которых писали — это "дикие воспоминания" и хорошая оплата труда.

"Неделя стоит 2000 долларов с питанием, проживанием и снаряжением, так что вы можете отложить это и вернуться в общество с хорошей суммой денег и похвастаться", — отметил один из подписчиков.

Однако мужчину предупреждали, что Антарктиду будет сложно покинуть, поскольку "нет рейсов ни туда, ни обратно". По словам одного из пользователей сети, даже если бы мужчина разорвал контракт, он не смог бы уехать отсюда.

Недавно, в начале октября, Фокусписал, что Антарктида стремительно озеленяется. В частности, площадь, покрытая мхами и растениями, увеличилась на 1000%.

Кроме того, в Антарктиде заметили своеобразную аномалию. Ее назвали "домом снежной королевы" или входом в шаттл, как в эпопее "Звездный путь"