6 місяців повної темряви: чоловіку пропонують роботу на Південному полюсі

Навіть в разі розірвання контракту з Антарктиди буде важко повернутись, оскільки "немає рейсів ні туди, ні назад".

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Чоловіку запропонували пів року попрацювати в повній темряві, де довкола майже не буде видно. Для цього йому потрібно буде вирушити на Південний полюс і працювати майже в повній ізоляції, розповів в мережі Х чоловік під ніком Лерой.

"Я щойно розмовляв з рекрутером. Це зимовий контракт на станції на Південному полюсі. Основна бригада 42 людини на 8 місяців лютий — жовтень. 6 місяців в повній темряві. На Еверест піднялося більше людей, ніж зробило це", — написав він.

Незадовго до цього Лерой запитував у своїх підписників, чи варто йому подавати заявку на роботу в Антарктиді.

"Чи варто мені подавати заявку на роботу у сфері будівництва/обслуговування в Антарктиді? Я саме дивлюся на список вакансій", — написав він.

У відповідь на питання підписники дали майже одностайну відповідь про те, що варто погодитись на цю роботу. Серед плюсів, про які писали — це "дикі спогади" та гарна оплата праці.

"Тиждень коштує 2000 доларів з харчуванням, проживанням та спорядженням, так що ви можете відкласти це і повернутися у товариство з гарною сумою грошей та похвалитися", — зазначив один із підписників.

Однак чоловіка попереджали, що Антарктиду буде складно залишити, оскільки "немає рейсів ні туди, ні назад". За словами одного з користувачів мережі, навіть якщо б чоловік розірвав контракт, він не зміг би виїхати звідси.

Нещодавно, на початку жовтня, Фокус писав, що Антарктида стрімко озеленюється. Зокрема, площа, вкрита мохами та рослинами, збільшилася на 1000%.

Окрім того, в Антарктиді помітили своєрідну аномалію. Її назвали "будинком снігової королеви" або входом до шатла, як в епопеї "Зоряний шлях".