Антарктида стрімко озеленюється: площа, вкрита мохами та рослинами, збільшилася на 1000%

У новому дослідженні вчені виявили, що деякі регіони крижаного континенту неймовірно швидко обростають мохами та іншими рослинами. Наслідки цих процесів будуть серйозними.

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Вчені більше не лякають кліматичною кризою, яка обрушиться на планету в майбутньому, а прямо заявляють — вона вже тут. Унаслідок цього на Землю обрушилися неймовірні хвилі спеки, посухи та лісових пожеж, а регіони планети, вкриті льодом, виявилися особливо вразливими перед обличчям температур, що постійно зростають, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні Антарктиди та її клімату. Результати вказують на те, що деякі антарктичні регіони озеленюються з неймовірною швидкістю внаслідок рослинності, яка росте, — причиною тому є Земля, що закипає. Вчені також виявили, що за останні 40 років площа північної частини Антарктичного півострова, покрита мохами та іншою рослинністю, збільшилася на неймовірні 1000%.

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Не секрет, що глобальне потепління буквально впливає на всю нашу планету, але полярні регіони нагріваються значно швидше за решту світу. У новому дослідженні команда з Університету Ексетера та Університету Герефордширу спільно з Британською антарктичною службою вивчили супутникові дані, щоб оцінити, як глобальне потепління змінило ландшафт крижаного континенту.

Результати вказують на те, що 1986 року півострів був майже повністю позбавлений рослинності — загалом вона покривала менше ніж 1 квадратний кілометр. Але за останні чотири десятиліття ситуація сильно змінилася: у 2021 році рослинність вже покривала 12 квадратних кілометрів. Для порівняння, це означає, що площа озеленення фактично збільшилася на 2000 футбольних полів. Учені також виявили, що зростання значно збільшилося за останні 5 років, що збігається з рекордними показниками термометрів по всій земній кулі.

За словами співавтора дослідження, вченого-еколога з Університету Ексетера Томаса Роланда, в основному по острову поширюються мохи. Ландшафт, як і раніше, майже повністю покритий снігом, льодом і камінням, і лише невелика його частина заселена рослинами. На жаль, тепер вчені помітили, що ця "зелена" територія значно зросла і схильна до впливу антропогенної зміни клімату.

Автори дослідження сподіваються, що отримані ними результати зможуть спонукати наукову спільноту до подальшої роботи. Науковці вважають, що врешті-решт їм вдасться покращити наше розуміння того, як екологічні та кліматичні зміни сприяли зеленому зростанню на півострові.

Роланд зазначає, що поширення мохів на острові пов'язане з тим, що надалі це полегшить поширення інших рослин на континенті. За словами іншого співавтора дослідження, географа Університету Герефордширу Оллі Бартлетта, таке збільшення рослинності підвищує ризик появи немісцевих та інвазивних видів, занесених туристами, науковцями та іншими відвідувачами континенту.

Зазначимо, що йдеться про антарктичний острів, який виступає на 1300 км від північного боку Антарктиди, досягаючи Південної Америки. Останніми роками в цьому гірському регіоні спостерігалися рекордно високі температури, як і на решті частини континенту.

Раніше Фокус писав про те, що Антарктида підіймається в рази швидше, ніж вважали вчені: чим це обернеться для людей.