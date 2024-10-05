Антарктида стремительно озеленяется: площадь, покрытая мхами и растениями, увеличилась на 1000%

В новом исследовании ученые обнаружили, что некоторые регионы ледяного континента невероятно быстро обрастают мхами и другими растениями. Последствия этих процессов будут серьезными.

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Ученые больше не пугают климатическим кризисом, который обрушится на планету в будущем, а прямо заявляют — он уже здесь. В результате на Землю обрушились невероятные волны жары, засухи и лесных пожаров, а регионы планеты, покрытые льдом, оказались особенно уязвимыми перед лицом постоянно растущих температур, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении Антарктиды и ее климата. Результаты указывают на то, что некоторые антарктические регионы озеленяются с невероятной скоростью за счет растущей растительности — причиной тому закипающая Земля. Ученые также обнаружили, что за последние 40 лет площадь северной части Антарктического полуострова, покрытая мхами и другой растительностью, увеличилась на невероятные 1000%.

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Не секрет, что глобальное потепление буквально влияет на всю нашу планету, но полярные регионы нагреваются значительно быстрее остального мира. В новом исследовании команда из Университета Эксетера и Университета Херефордшира совместно с Британской антарктической службой изучили спутниковые данные, чтобы оценить, как глобальное потепление изменило ландшафт ледяного континента.

Результаты указывают на то, что в 1986 году полуостров был почти полностью лишен растительности — в общей сложности она покрывала менее 1 квадратного километра. Но за последние четыре десятилетия ситуация сильно изменилась: в 2021 году растительность уже покрывала 12 квадратных километров. Для сравнения, это значит, что площадь озеленения фактически увеличилась на 2000 футбольных полей. Ученые также обнаружили, что рост значительно увеличился за последние 5 лет, что совпадает с рекордными показателями термометров по всему земному шару.

По словам соавтора исследования, ученого-эколога из Университета Эксетера Томаса Роланда, в основном по острову распространяются мхи. Ландшафт по-прежнему почти полностью покрыт снегом, льдом и камнями, и лишь небольшая его часть заселена растениями. Увы, теперь ученые заметили, что эта "зеленая" территория значительно выросла и подвержена влиянию антропогенного изменения климата.

Авторы исследования надеются, что полученные ими результаты смогут побудить научное сообщество к дальнейшей работе. Ученые считают, что в конце концов им удастся улучшить наше понимание того, как экологические и климатические изменения способствовали зеленому росту на полуострове.

Роланд отмечает, что распространение мхов на острове связано с тем, что в дальнейшем это облегчит распространение других растений на континенте. По словам другого соавтора исследования, географа Университета Херефордшира Олли Бартлетта, такое увеличение растительности повышает риск появления неместных и инвазивных видов, занесенных туристами, учеными и другими посетителями континента.

Отметим, что речь идет об антарктическом острове, выступающем на 1300 км от северной стороны Антарктиды, достигая Южной Америки. В последние годы в этом горном регионе наблюдались рекордно высокие температуры, как и на остальной части континента.

Ранее Фокус писал о том, что Антарктида поднимается в разы быстрее, чем считали ученые: чем это обернется для людей.