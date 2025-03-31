В Украине станут действовать новые правила оплаты больничных: о чем важно знать

В Украине уже с 4 апреля 2025 года начнет действовать закон № 4158-ІХ, который вносит изменения в ряд законодательных актов, касающихся общеобязательного государственного социального страхования. Одним из ключевых нововведений этого закона станет изменение порядка оплаты больничных листов.

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Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Право на получение оплачиваемого больничного предоставляется всем, за кого уплачивается ЕСВ. Это касается не только наемных работников, но и ФЛП, работающих по трудовому договору. Выплата пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам осуществляется как по основному месту работы или деятельности, так и по месту работы по совместительству.

"Указанная норма будет применяться к страховым случаям, которые наступят с 4 апреля 2025 года. В то же время изменениями не предусмотрены ограничения количества мест работы по совместительству застрахованных лиц, по которым они имеют право получить страховые выплаты", — отметили в ПФУ.

Стоит отдельно рассмотреть ситуации, когда утрата трудоспособности произошла вследствие несчастного случая на производстве. В случае, если человек работает на нескольких местах, первые пять дней больничного оплачиваются работодателем того предприятия, где произошел страховой случай, и эти выплаты являются за счет работодателя.

"С шестого дня временной нетрудоспособности финансирование больничных осуществляется Пенсионным фондом Украины", — уточнили в ПФУ.

Но лицам, имеющим только одно место работы, работодатель за свой счет оплачивает 17 дней пособия по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Размер выплаты составляет 100% средней зарплаты за количество дней независимо от страхового стажа работника и количества мест работы.

Напомним, что больничный в полном размере средней зарплаты оплачивается при условии наличия у застрахованного лица более восьми лет страхового стажа.

Также сообщалось, что в Украине каждый официально трудоустроенный украинец имеет право на больничный. Сотрудник обращается к врачу для установления факта временной потери трудоспособности, после чего он получит денежные выплаты.