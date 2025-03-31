В Україні почнуть діяти нові правила оплати лікарняних: про що важливо знати

В Україні вже з 4 квітня 2025 року почне діяти закон № 4158-ІХ, який вносить зміни до низки законодавчих актів, що стосуються загальнообов'язкового державного соціального страхування. Одним із ключових нововведень цього закону стане зміна порядку оплати лікарняних листів.

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Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Право на отримання оплачуваного лікарняного надається всім, за кого сплачується ЄСВ. Це стосується не тільки найманих працівників, а й ФОП, які працюють за трудовим договором. Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також у зв'язку з вагітністю та пологами здійснюється як за основним місцем роботи або діяльності, так і за місцем роботи за сумісництвом.

"Зазначена норма застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року. Водночас змінами не передбачено обмеження кількості місць роботи за сумісництвом застрахованих осіб, за якими вони мають право отримати страхові виплати", — зазначили в ПФУ.

Варто окремо розглянути ситуації, коли втрата працездатності сталася внаслідок нещасного випадку на виробництві. У разі, якщо людина працює на кількох місцях, перші п'ять днів лікарняного оплачуються роботодавцем того підприємства, де стався страховий випадок, і ці виплати є коштом роботодавця.

"Із шостого дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснюється Пенсійним фондом України", — уточнили в ПФУ.

Але особам, які мають тільки одне місце роботи, роботодавець власним коштом оплачує 17 днів допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Розмір виплати становить 100% середньої зарплати за кількість днів незалежно від страхового стажу працівника та кількості місць роботи.

Нагадаємо, що лікарняний у повному розмірі середньої зарплати оплачується за умови наявності у застрахованої особи понад вісім років страхового стажу.

Також повідомлялося, що в Україні кожен офіційно працевлаштований українець має право на лікарняний. Співробітник звертається до лікаря для встановлення факту тимчасової втрати працездатності, після чого він отримає грошові виплати.