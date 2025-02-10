Может ли работодатель не оплатить больничный, если в нем не указан код болезни: пояснения экспертов

Эксперты в сфере труда говорят, что гражданин сам дает разрешение на то, должен ли в больничном стоять шифр МКБ-10 или нет.

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В больничном листе, который получил работник после прохождения курса лечения от того или иного заболевания, может быть не указан код болезни. Это не может стать причиной в отказе работодателем его оплачивать. Об этом напомнили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

"Если в листке нетрудоспособности отсутствует информация о диагнозе и шифре МКБ-10, это не может быть основанием для отказа в оплате такого листка нетрудоспособности. О причине нетрудоспособности можно узнать по коду, подчеркнутому в соответствующей графе", — говорится в сообщении.

В утвержденной приказом Минздрава от 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406 "Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности", в частности в пункте 3.2, в графе "Диагноз первичный" отмечается, что врач указывает первичный диагноз в первый день выдачи листка нетрудоспособности.

Диагноз первичный, диагноз заключительный и шифр МКБ-10 указываются исключительно с письменного согласия больного.

Напомним, что больничный в полном размере средней зарплаты оплачивается при условии наличия у застрахованного лица более восьми лет страхового стажа.

Также сообщалось, что в Украине каждый официально трудоустроенный украинец имеет право на больничный. Сотрудник обращается к врачу для установления факта временной потери трудоспособности, после чего он получит денежные выплаты.