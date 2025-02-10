Чи може роботодавець не оплатити лікарняний, якщо у ньому не вказано код хвороби: пояснення експертів

Експерти у сфері праці кажуть, що громадянин сам надає дозвіл на те, чи має в лікарняному стояти шифр МКХ-10, чи ні.

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У лікарняному листі, який отримав працівник після проходження курсу лікування від того чи іншого захворювання, може бути не зазначено код хвороби. Це не може стати причиною у відмові роботодавцем його оплачувати. Про це нагадали у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.

"Якщо в листку непрацездатності відсутня інформація про діагноз і шифру МКХ-10, це не може бути підставою для відмови в оплаті такого листка непрацездатності. Про причину непрацездатності можна дізнатися за кодом, підкресленим у відповідній графі", — йдеться у повідомленні.

У затвердженій наказом МОЗ від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406 "Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності" , зокрема у пункті 3.2 , у графі "Діагноз первинний" зазначається, що лікар указує первинний діагноз у перший день видачі листка непрацездатності.

Діагноз первинний, діагноз заключний та шифр МКХ-10 зазначаються виключно за письмовою згодою хворого.

Нагадаємо, що лікарняний у повному розмірі середньої зарплати оплачується за умови наявності в застрахованої особи понад вісім років страхового стажу.

Також повідомлялося, що в Україні кожен офіційно працевлаштований українець має право на лікарняний. Співробітник звертається до лікаря для встановлення факту тимчасової втрати працездатності, після чого він отримає грошові виплати.