Стала известна зарплата пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель
2020-02-03 20:53:41
Мендель в среднем получает около 53 тысяч гривен в месяц
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель с июня по декабрь 2019 года получила 370 563,02 гривны заработной платы.
Об этом сообщает УНН.
В среднем это около 53 тысяч гривен в месяц.
"В 2019 году пресс-секретарю президента Украины Юлии Мендель начислена заработная плата в сумме 370 563,02 гривны. С 1 января 2020 года должностной оклад по должности пресс-секретаря президента Украины составляет 27 187 гривен", – сказано в сообщении.
Напомним, Зеленский 3 июня назначил Мендель своим пресс-секретарем.
На эту должность команда Зеленского проводила конкурс.
Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках.
Оценивалось как знание политического контекста в Украине и мире, так и стрессостойкость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и скорость реакции.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер Алексей Гончарук и 17 министров вместе получили за декабрь 2,4 млн грн зарплат и премий. Больше всех получил глава МИД Вадим Пристайко – 233 тыс. грн, меньше всех министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 17 тыс. грн.
- Высокие зарплаты топ-чиновников вызвали большой общественный резонанс. На этом фоне президент Владимир Зеленский поручил премьеру разработать новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране