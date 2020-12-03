Рада запретила судам под флагом России ходить по украинским рекам

Дунай, Днепр и Днестр стали недоступны для российского речного флота.

Принятый Верховной Радой закон "О внутреннем водном транспорте" запрещает судам под российским флагом ходить по рекам страны, в частности Дунаю, Днепру и Днестру.

Закон поддержали 276 народных депутатов.

"Запрещается заход во внутренние водные пути Украины: судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, которые зарегистрированы на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях", – говорится в тексте закона.

Министр инфраструктуры Украины Владислава Криклия считает, что принятие этого закона позволит создать эффективную речную логистику.

По его словам, благодаря закону увеличится поток грузов до 30 млн тонн в год, что даст экономический эффект государству до 13-16 млрд грн ежегодно, получится разгрузить дороги, что позволит сэкономить на их ремонте около 1 млрд грн в течение 4 лет, а "мощность Днепра можно будет использовать не на 10%, как сейчас, а на полную, как это было еще во времена Киевской Руси, когда существовал известный путь "из варяг в греки".

Закон также подразумевает стимулирование судостроения, создание госфонда для обеспечения надлежащего технического состояния судов, введение бесплатного прохождения шлюзов и частичное освобождение судов внутреннего плавания от сборов в морских портах.

Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2022 года, после подписания его президентом.