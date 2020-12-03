Секретарем Киевсовета избрали экс-советника Кличко Владимира Бондаренко

Новоизбранный секретарь, который является членом партии УДАР, пообещал проявлять объективность и беспристрастность при принятии решений.

Депутаты Киевского городского совета избрали экс-советника мэра Киева Владимира Бондаренко на должность заместителя городского головы – секретаря Киевсовета. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Кандидатуру Бондаренко поддержали 114 депутатов.

"Я буду делать все для того, чтобы городской совет мог стабильно и эффективно работать. Буду продолжать дело своего предшественника Владимира Прокопива – делать Киевский городской совет открытым для людей, прозрачнее и ближе", – сказал Бондаренко после избрания.

Новоизбранный секретарь, который является членом партии "УДАР", пообещал проявлять объективность и беспристрастность при принятии решений.

"Несмотря на то, что я избран от политической силы, могу пообещать, что буду максимально равноудаленным и одновременно близким ко всем фракциям. Ведь секретарь Киевсовета – это помощник для каждого депутата в этом сессионном зале, это эффективный менеджер, которым я обязуюсь быть", – сказал Бондаренко.

Владимир Бондаренко родился в 1985 году в Киеве. Имеет высшее юридическое образование. Трудовую деятельность начал в 2003 году техническим работником средней школы №61 Шевченковского района города Киева.

В 2007-2013 был помощником Виталия Кличко в Киевском городском совете. В 2012 году во время проведения выборов в парламент баллотировался в народные депутаты Верховной Рады VII созыва от политической партии "УДАР Виталия Кличко". В 2013-2014 годах был помощником Виталия Кличко в Верховной Раде.

С 2014 по 2017 год работал руководителем аппарата КГГА. Однако в августе 2017 года его уволили после расследования программы "Схемы" о поддельном дипломе бакалавра Львовского национального университета имени Франко. На основании этого диплома он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Шевченко. Но уже в конце декабря 2017 года суд освободил Бондаренко от уголовной ответственности.

В последнее время был советником Киевского городского головы и секретарем Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.