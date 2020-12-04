Садовый принял присягу мэра Львова

Андрей Садовый стал городским головой Львова четвертый раз подряд.

В пятницу, 4 декабря, на заседании Львовского горсовета Андрей Садовый принял присягу головы Львовской объединенной территориальной громады. Об этом сообщает Zik.

Отмечается, что глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий обнародовал результаты выборов головы громады и после этого передал Садовому печать, ключи от исторических ворот города и цепь.

Во время выступления Садовый заявил, что его четвертая каденция будет "каденцией особенных вызовов".

"Хочу выразить благодарность всем львовянам, которые были не равнодушными и выбрали власть города на следующие 5 лет… Эта каденция будет каденцией особых вызовов, которые будут стоять перед нами. Прежде всего, это пандемия, вводящая в транс весь мир, это экономические кризисы, к которым она приводит", – сказал он.

Также приняли присягу депутаты от фракций "Самопомощь" и "Голос", которые не присутствовали на первом заседании горсовета.

Как сообщалось, Садовый во втором туре выборов головы Львовской ОТГ выиграл выборы у Олега Синютки, набрав более 62% голосов избирателей.