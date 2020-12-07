США с приходом Байдена продолжат поставлять оружие Украине, – Кулеба

Министр также благодарен администрации Обамы за то, что они много сделали для Украины.

Поставки оружия Украине будет продолжаться с приходом Джо Байдена на пост президента США.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

Он благодарен администрации Барака Обамы за то, что они много сделали для Украины, но считает ошибкой непредоставление в свое время Украине оружия.

"Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям РФ и лояльных к ней спикеров, война не разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации", – отметил он.

Отметим, летом обе палаты Конгресса США приняли решение об увеличении поставок летального оружия в Украину. Увеличение поставок запланировано в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год.