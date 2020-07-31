США увеличат поставки летального оружия в Украину, – Помпео

Увеличение поставок будет запланировано в оборонном бюджете США на 2021 финансовый год: "чтобы защитить наши интересы и наших друзей".

Обе палаты Конгресса США приняли решение об увеличении поставок летального оружия в Украину.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео во время слушаний в комитете Сената по вопросам международных отношений.

"Администрация действительно поддерживает увеличение такой помощи", – отметил госсекретарь в ответ на вопрос сенатора Роба Портмана о позиции правительства относительно увеличения расходов для обеспечения Украины летальным оружием.

Глава Госдепартамента отметил, что действующая администрация выпустила Крымскую декларацию, обеспечила Украину летальным оружием, ввела санкции против "более 360 российских субъектов".

Помпео также подчеркнул, что Россия играет дестабилизирующую роль не только в Украине, но и в мире.

"Россия – это авторитарная дестабилизирующая сила, которая действует в Украине, Ливии, Сирии и внутри западных демократий. Наша администрация прилагает усилия, чтобы защитить наши интересы и наших друзей", – отметил он.

Также Помпео подтвердил, что действующая администрация США настроена сделать все, чтобы обезопасить Европу от рисков, которые несет строительство газопровода "Северный поток-2".

"Мы хотим, чтобы Европа имела безопасные, стабильные и диверсифицированные возможности в энергетической сфере", – сказал он.

По его словам, Европе нужны действительно надежные источники энергоснабжения, которые нельзя будет перекрыть по желанию России.

"Мы считаем, что "Северный поток-2" в этом плане является опасным. Мы сделаем все возможное, чтобы этот газопровод не угрожал Европе", – заявил Помпео.

В декабре 2017 года в Государственном департаменте США сообщили, что Соединенные Штаты предоставят Украине усиленные оборонительные возможности.

Напомним, ранее Подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета Пентагона на 2020 год, в котором с 250 млн долларов предназначены для помощи Украине.

Для справки

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух нитей газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. То есть, газопровод проходит через территориальные воды и экономические зоны Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Изначально планировалось, что укладка труб будет завершена в четвертом квартале 2019 года. Однако в конце декабря работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний-владельцев судов, участвующих в укладке труб для "Северного потока-2".