"Я ровно шел, могу говорить и с президентом и с вором". Мэр Чернигова в горсовете "пояснил за жизнь"

Владислава Атрошенко переизбрали мэром города в первом туре местных выборов с результатом 77,49% голосов.

Во время заседания Черниговского городского совета мэр города Владислав Атрошенко, обращаясь к депутатам, заявил, что он прошел жизненный путь таким образом, что может одинаково разговаривать как с главой государства, так и с представителем криминалитета. Соответствующее видео было опубликовано экс-нардепом Игорем Мосийчуком на его странице в Facebook.

"Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная — ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить на сегодняшний день — предъявите вы мне что-то", — сказал Атрошенко.

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В комментариях пользователи соцсетей начали иронизировать над такими словами мэра Чернигова: "Ровный пацан", "Я думал это горсовет Ровного, а оно Чернигова", "Не по масти, фраерок клевер топчет. Скощухи не будет?", "Я под линейку свою жизнь чертил, ты мне ровней меня покажи", "Ну, "если есть что" — то предъявляют, а то по-пустому, выходит, звонят", "Предъява на предъяве и предъявой погоняет", "Он наверное весь в мастях. Интересно почему не на чистой фене", "Видно, что Чернигов в надежных руках".

Примечательно, что Владислава Атрошенко на местных выборах 2020 года переизбрали мэром Чернигова в первом туре. За него проголосовали 62 937 горожан. Это — 77,48% голосов. Отрыв Атрошенко от ближайшего конкурента — более 59 тысяч голосов. Также он завел в горсовет монобольшинство своей партии: по итогам выборов "Рідний дім" получил 26 из мандатов 42.

Отметим, в 2015 году Атрошенко баллотировался на должность мэра Чернигова от партии БПП. Тогда он одержал победу только во втором туре, за него проголосовали 51,5% избирателей.

Напомним, в конце ноября в Чернигове ультрас "Десны" вывели новоназначенного директора местного стадиона Александра Овчаренко из кабинета, закинули его в мусорный бак и разбили ему голову. Причиной для их беспокойства стал тот факт, что "за время его правления стадион был доведен до ужасного состояния".