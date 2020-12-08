"Братве на сессии": украинский журналист посвятил стихи "ровному" мэру Чернигова

"Из казны не крысил, у братвы не тырил… Корешей в беде не предавал", — говорится в стихотворении, написанном от лица Владислава Атрошенко.

Журналист Евгений Кузьменко на своей странице в Facebook опубликовал стихи, посвященные мэру Чернигова Владиславу Атрошенко, которого в сети уже называют "ровным пацаном".

"Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная — ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить на сегодняшний день — предъявите вы мне что-то", — заявил Атрошенко, общаясь на днях с депутатами.

Опубликованный Кузьменко "ответный" стих озаглавлен так:

БРАТВЕ НА СЕССИИ

(исполняется на мотив "Мурки")

Ровно шел по жизни,

Не скулил, не плакал,

Корешей в беде не предавал,

Камерную корку

С черною икоркой

Ровно по позиции глотал.

Из казны не крысил,

У братвы не тырил,

Маме злого слова не сказал,

В кабинете мэрском

Прокурорам дерзко

Владислав по жизни отвечал.

И с ментом, и с вором,

Даже с Президентом –

Не киксуя буду говорить.

Если ты, в натуре,

Кинул мне предъяву –

Выйди и попробуй предъявить…

Напомним, 4 декабря мэр Чернигова, обращаясь к депутатам горсовета, сказал, что он прошел жизненный путь таким образом, что может одинаково разговаривать как с главой государства, так и с представителем криминалитета.

Владислава Атрошенко на местных выборах 2020 года переизбрали мэром Чернигова в первом туре. За него проголосовали 62 937 горожан. Это — 77,48% голосов. Отрыв Атрошенко от ближайшего конкурента — более 59 тысяч голосов. Также он завел в горсовет монобольшинство своей партии: по итогам выборов "Рідний дім" получил 26 из мандатов 42.