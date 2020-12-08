"Братве на сессии": украинский журналист посвятил стихи "ровному" мэру Чернигова
"Из казны не крысил, у братвы не тырил… Корешей в беде не предавал", — говорится в стихотворении, написанном от лица Владислава Атрошенко.
Журналист Евгений Кузьменко на своей странице в Facebook опубликовал стихи, посвященные мэру Чернигова Владиславу Атрошенко, которого в сети уже называют "ровным пацаном".
"Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная — ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить на сегодняшний день — предъявите вы мне что-то", — заявил Атрошенко, общаясь на днях с депутатами.
Опубликованный Кузьменко "ответный" стих озаглавлен так:
БРАТВЕ НА СЕССИИ
(исполняется на мотив "Мурки")
Ровно шел по жизни,
Не скулил, не плакал,
Корешей в беде не предавал,
Камерную корку
С черною икоркой
Ровно по позиции глотал.
Из казны не крысил,
У братвы не тырил,
Маме злого слова не сказал,
В кабинете мэрском
Прокурорам дерзко
Владислав по жизни отвечал.
И с ментом, и с вором,
Даже с Президентом –
Не киксуя буду говорить.
Если ты, в натуре,
Кинул мне предъяву –
Выйди и попробуй предъявить…
Напомним, 4 декабря мэр Чернигова, обращаясь к депутатам горсовета, сказал, что он прошел жизненный путь таким образом, что может одинаково разговаривать как с главой государства, так и с представителем криминалитета.
Владислава Атрошенко на местных выборах 2020 года переизбрали мэром Чернигова в первом туре. За него проголосовали 62 937 горожан. Это — 77,48% голосов. Отрыв Атрошенко от ближайшего конкурента — более 59 тысяч голосов. Также он завел в горсовет монобольшинство своей партии: по итогам выборов "Рідний дім" получил 26 из мандатов 42.