Зеленский в годовщину "нормандского саммита": Путь к миру нелегкий

Год назад в Париже состоялся саммит лидеров "нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю первой годовщины саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже заверил, что хотя путь к миру нелегкий, но "мы сможем".

Об этом он написал в Instagram

"Путь к миру нелегкий, но знаю – мы сможем", – отметил президент.

Зеленский также опубликовал фото четырех лидеров "нормандской четверки", сделанное за столом переговоров в Париже.

Кроме того, в заявлении Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) в Facebook говорится, что Украина подтверждает свою готовность и в дальнейшем работать в рамках "нормандского формата" для выполнения достигнутых год назад лидерами всех четырех стран-участниц договоренностей.

"Выполнение договоренностей лидеров Н4 (стран "нормандский четверки", – ред), как и всего пакета минских договоренностей, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и восстановления мира на Донбассе", – говорится в заявлении.

Следующими шагами в ТКГ видят: дальнейшее освобождение удерживаемых; обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым; открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения; выполнение условий безопасности, включая разминирование и разведение войск.

Отметим, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча "нормандской четверки", вскоре после которой Зеленский отвел год на выполнение минских соглашений и прямые переговоры с Владимиром Путиным. Спустя время оказалось, что выбранная тактика малых шагов малоэффективна: Россия требует переходить к политической части договора, а выход из него может повлечь нежелательные последствия, об этом говорится в материале Фокуса "9 декабря заканчивается срок, отведенный Зеленским на выполнение Минска-2. Что дальше?"

В статье говорится, что отказываться от Минска Украина не спешит. В Офисе президента и Кабмине до сих пор считают минские соглашения единственным реальным документом, благодаря которому возможно разрешение конфликта на Донбассе. Кроме того, сейчас не лучший момент решать вопрос альтернативы Минску, считают эксперты. По крайней мере, надо подождать начала каденции новой администрации в США. Ближайшие месяцы турбулентности важно использовать Украине не для контактов с Россией, а для проведения по-настоящему доверительных консультаций с новой администрацией США.