Новый-старый губернатор: Резниченко снова возглавит Днепропетровскую ОГА

Валентин Резниченко занимал должность главы Днепропетровской облгосадминистрации с марта 2015 по июнь 2019 года.

На заседании 9 декабря 2020 года Кабмин согласовал назначение Валентина Резниченко на должность главы Днепропетровской облгосадминистрации. Он сменит на должности Александра Бондаренко, который был губернатором области с 13 сентября 2019 года.

Издание "Депо" сообщило, что информация о смене руководителя Днепропетровской ОГА обсуждалась последние несколько недель.

Валентин Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОГА с 26 марта 2015 года по 27 июня 2019 года. Его назначил на должность Петр Порошенко после Игоря Коломойского, а уволил уже Владимир Зеленский.

На местных выборах 25 октября 2020 года Резниченко прошел в Днепропетровский облсовет как первый номер партии "Пропозиция". В выборах он участвовал как "временно безработный". Лицом партии "Пропозиция" в Днепропетровской области является мэр Днепра Борис Филатов, которого на местных выборах 2020 года переизбрали на второй срок.

Резниченко сможет приступить к работе после того, как соответствующий указ подпишет Зеленский.

Примечательно, что в конце ноября Зеленский уволил с должности главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, заменив его Айной Тимчук, ранее занимавшей должность заместителя мэра Харькова Геннадия Кернеса.