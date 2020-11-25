Зеленский подписал указ об увольнении главы Харьковской ОГА Кучера, - СМИ

Возглавить ХОГА может Айна Тимчук, ранее занимавшая должность заместителя мэра Харькова Геннадия Кернеса.

По информации ряда изданий, в том числе "Депо", "Страны" и Newsroom, сегодня Кабмин примет решение об увольнении Алексея Кучера с должности главы Харьковской облгосадминистрации. "Депо" со ссылкой на источник сообщило, что Зеленский подписал указ об увольнении вчера, 24 ноября, а сегодня в правительстве состоится формальное согласование этого решения. Кучера назначили на должность главы ХОГА чуть больше года назад, в начале ноября 2019 года.

Источник сообщил изданию Newsroom, что Кучеру предлагали написать заявление об увольнении, однако он отказался это делать, потому Кабмин вынужден готовить полный пакет документов на его отставку.

Информатор "Страны" из окружения Кучера рассказал, что "Кучер написал заявление и переходит на работу в Киев".

По сведениям "Депо", у Кучера на этой неделе было "жесткое собеседование" в Офисе президента, по итогам которого его и уволили с должности. Об отставке главы Харьковской ОГА изданию сообщили источники из Харьковской ОГА и замглавы Харьковской обладминистрации Владимир Скоробагач.

Примечательно, что в середине октября между Скоробагачом и Кучером произошел конфликт на сессии Харьковского облсовета. Они начали ссориться и браниться из-за ситуации с коронавирусом в регионе. По итогу Скоробагач с криками встал с кресла и подошел в сторону Кучера со словами "Не др*чите!".

О возможном увольнении Кучера с должности главы ОГА Скоробагач сообщал на своей странице в Facebook и в конце октября, вскоре после местных выборов. Однако тогда главу Харьковской обладминистрации не поменяли.

На местных выборах 2020 года Кучер баллотировался от "Слуги народа" на должность мэра Харькова, однако проиграл, заняв третье место с результатом 7,24% голосов.

Ряд изданий сообщил, что вместо Кучера главой ХОГА может стать Айна Тимчук. С 2015 года она была заместителем главы Днепропетровской ОГА, а в 2018 году ее назначили руководителем аппарата Днепропетровской ОГА. В 2010-2014 годах она работала заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса. В "Стране" подчеркнули, что Тимчук является приближенной к замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Напомним, несмотря на прошедшие 25 октября местные выборы, 2 декабря в Харькове соберут сессию горсовета старого созыва.