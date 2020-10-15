"Не др*чите". В Харьковском облсовете начали браниться из-за ситуации с COVID-19

Первый замглавы Харьковского облсовета Скоробагач и глава Харьковской ОДА Кучер на сессии облсовета начали ссориться и браниться из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

На сессии Харьковского областного совета 15 октября случилась ссора между Владимиром Скоробагачом, первым замом главы Харьковского облсовета, и Алексеем Кучером, главой Харьковской ОДА, сообщает Суспільне.Харків. Скоробагач взял слово после заместителя Кучера Тараса Пастуха, который выступил с отчетом о лечении больных COVID-19.

"Как-то у вас гладко проходит. Хотя проблемы есть. А почему вы не скажете, что сегодня утром давали скорую, что есть только восемь кроватей, чтобы принимали больницы: это "чернобыльская" дала пять и еще по одной кровати в разных больницах. А сколько у нас на день больных? У нас просто катастрофическая ситуация, вызванная, я считаю, работой департамента здравоохранения. В каком состоянии палаты? Какие кровати?", - спросил Скоробагач.

Он подчеркнул, что из-за недостачи мест больных людей с двусторонним воспалением легких приходится оставлять на лечение дома.

"То есть работа провалена однозначно. И то, что вы говорите, мы в будущем будем делать, это все херня! Просто чистой воды отписка!", - сказал Скоробагач.

Первый замглавы ХОДА Пастух предложил прибегать к "серьезным мерам". А сам глава ХОДА Кучер сказал, что будет отвечать "также резко".

"Херню это вы сейчас городите. Потому что никаких нет примеров, которые говорили бы о том, что у нас в департаменте хаос. Конкретные примеры. О том, что вы говорите, что недостаточно коек. Да! О том, что у нас стены потрепанные? Да! Что вы делали пять лет? Что вы конкретно делали пять лет для того, чтобы была другая ситуация? Нихера не делали", - сказал Кучер.

Глава ХОДА заявил, что они днем и ночью занимаются тем, чтобы было достаточно кислорода и кроватей в больницах.

"Именно мы принимаем решения и берем на себя ответственность! А вы занимаетесь болтовней. Самой натуральной, постоянно!", - заявил Кучер.

Скоробагач с криками встал с кресла и подошел в сторону Кучера со словами "Не др*чите!". Он ударил по столу, а потом по креслу другого заместителя главы облсовета.

Ссору удалось унять главе Харьковского облсовета Сергею Чернову, который начал всех успокаивать.

Скоробагач баллотируется в Харьковский облсовет от партии ОПЗЖ, а Кучер - в мэры Харькова от "Слуги народа".

Напомним, Кучер в интервью Дмитрию Гордону сказал, что Кернес не вернется в Харьков до выборов, а в горсовете эту информацию опровергли.