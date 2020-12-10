На местных выборах 67 кандидатов получили по 0 голосов, но стали депутатами, - ЧЕСТНО

Благодаря новой избирательной системе в Северодонецкий райсовет избрали 20 депутатов, за которых никто не проголосовал.

Движение ЧЕСТНО сообщило, что по итогам местных выборов 2020 года, первый тур которых состоялся 25 октября, 67 кандидатов, за которых проголосовали по 0 человек, получили мандаты и стали депутатами местных советов. Произошло это из-за того, что они баллотировались на проходных позициях в списках партий, преодолевших проходной барьер.

По информации аналитиков, больше всего депутатов с 0 голосов избрали в Луганской и Донецкой областях.

В частности, в Северодонецкий райсовет Луганской области избрали 20 депутатов, за которых никто не проголосовал. Всего в райсовете 54 депутата.

А в Новогродовский горсовет Донецкой области избрали 15 депутатов с 0 голосов. Всего в том горсовете 26 депутатов.

В ЧЕСТНО утверждают, что больше всего "нулевых" депутатов избрали от партии ОПЗЖ — 31 из 67. На втором месте оказалась партия "Наш край", на третьем — "Слуга народа".

Отметим, местные выборы в 2020 году впервые проходили по избирательной системе, которую изначально позиционировали как "избирательную систему с открытыми списками". Однако, согласно Избирательному Кодексу, для того, чтобы кандидат переместился на более высокую позицию при распределении мандатов, он должен на своем округе преодолеть квоту в 25% от необходимого для получения мандата количества голосов. Если кандидат не преодолевал квоту, то мандаты распределялись в порядке, в котором кандидатов расставила партия, из-за чего эти списки многие эксперты начали называть "полуоткрытыми".

В июле 2020 года в ВРУ инициировали голосование за поправку в Избирательный Кодекс касательно квоты. Некоторые нардепы предлагали снизить квоту до 5%, что сделало бы списки более "открытыми", а представители фракции ОПЗЖ выступили с предложением увеличить квоту до 50%, что еще сильнее "закрыло" бы списки. Оба голосования провалили, потому автоматически остался "компромиссный вариант" — квота в 25%,

Напомним, по итогам местных выборов 2020 года депутатом Краматорского городского совета избрали Ростислава Солода, 19-летнего сына народной депутатки от ОПЗЖ Натальи Королевской.

Ранее Фокус рассказывал, как в Сумской области от трех разных партий баллотировались отец и два сына семьи Галаевых.