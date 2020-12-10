Не вижу предпосылок для нормандской встречи в 2021 году, – Кравчук

По словам Леонида Кравчука, фактически сейчас Россия говорит: "Нет нужды встречаться в нормандском формате".

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что предпосылок для нормандской встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в 2021 году нет. Об этом он сообщил в интервью Liga.net.

"Пока что я (предпосылок, — ред.) не вижу. Пока не вижу потому, что Россия выдвигает одну и ту же тему: формально говорит "да-да", и советники встречаются, что-то говорят. Но фактически сейчас Россия говорит: "Нет нужды встречаться в нормандском формате, потому что не выполнены задания прежней нормандской встречи 9 декабря", — отметил Кравчук.

По словам Кравчука, Украина выполнила основные задания по нормандским договоренностям.

"Не выполняет свою часть Россия. Мы не можем их заставить. В Париже этот документ подписал президент Путин. Он это сделал не для Украины, а для России, но не выполняет. Они играются в жмурки: говорят одно, думают другое, делают третье", – сказал первый президент Украины.

Глава украинской делегации в ТКГ считает, что вынудить РФ изменить позицию смогут только санкции.

"Только давление. Санкции. Новые санкции. Санкции сегодняшние – это санкции против отдельных лиц, частичные. Это не санкции против государства. Когда будут применены санкции, и одну из них я уже называл – это отключение России от международной системы расчетов, платежной системы, – это уже будет санкции против всей России", – сказал Кравчук.

Напомним, Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Леонид Кравчук намерен подать свое предложение по отключению России от международной расчетной системы SWIFT в СНБО. Свою инициативу по отключению страны-агрессора от системы SWIFT Кравчук называет не желанием, а "вынужденной мерой".