Кравчук объяснил свое предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT

Свою инициативу по отключению страны-агрессора от SWIFT Кравчук называет "вынужденной мерой".

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Леонид Кравчук намерен подать свое предложение по отключению России от международной расчетной системы SWIFT в СНБО.

Об этом он сообщил в эфире Obozrevatel TV.

Недавно Кравчук заявил, что один из шагов давления на РФ является наложение новых санкций на Россию в виде отключения от платежной системы SWIFT.

"Если Россия и в дальнейшем будет блокировать движение к миру на Донбассе, если она и в дальнейшем будет вместо разговоров и поиска путей использовать наиболее, с ее точки зрения, действенное средство – силу и давление, то Украина будет вынуждена искать другие способы влияния на Россию", – сказал Кравчук.

Он напомнил, что секретарь СНБО Алексей Данилов недавно уже анонсировал разработку нового подхода в переговорах с РФ по деоккупации Донбасса.

Свою инициативу по отключению страны-агрессора от системы SWIFT Кравчук называет не желанием, а "вынужденной мерой".

"России просто нужно забрать свои войска и формирования с Донбасса, оружие, вывести оттуда "добровольцев", и тогда Украина будет общаться с украинцами, а не чужаками", – утверждает он.

При этом он считает, что заявления России о якобы готовности ввести свою "международную расчетную систему" являются никчемными.

Кстати, в июле посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в обозримой перспективе санкции против РФ будут усиливаться, а если РФ не изменит своего поведения, то может дождаться еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT.

В конце ноября секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу намекнул, что готовится новое решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.