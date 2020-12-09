Кравчук: "СНБО готовит план "Б" по Донбассу"

9 декабря 2020 года истекает срок действия плана "А" для разрешения конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем.

Глава украинской делегакции в Тресторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал, что Украина "изучает вопрос" плана "Б" по Донбассу, а соответствующее решение готовит СНБО. Об этом сообщает УНН.

"Есть соответствующее заявление секретаря Совета безопасности и обороны Украины господина Данилова о том, что они готовят решение об усилении действия по урегулированию ситуации на Донбассе. Это и есть, по сути, план "Б". Если мы и в дальнейшем будем чувствовать, что движения вперед нет, и все блокируется абсолютно сознательно, а не случайно, то, моя позиция такова, что мы должны искать другие пути давления на Россию — другие возможности, другие формы", — сказал Кравчук.

Он отметил, что многие важные вопросы, согласованные на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря 2019 года, не получается реализовать из-за "ультиматумов со стороны РФ".

"Давайте возьмем основные пункты. Первый — обмен заключенными. Украина месяц назад подала списки со своей стороны. Встречных списков мы не получили. Не может быть обмен односторонним. Второй — КПВВ. Украина дополнительно построила два пункта на современном уровне, они готовы к работе. Там есть возможность и отдохнуть, и получить консультации, есть возможность получить пенсию тем, кто в этом нуждается. То есть, это не политическое, а социальный вопрос. Третий — разминирование. Украина предложила 19 точек для разминирования", — сказал Кравчук.

По словам главы украинской делегации в ТКГ, Украина делает все возможное для реализации договоренностей, достигнутых год назад в Париже, однако там есть много пунктов, которые невозможно выполнить в одностороннем порядке. Кравчук заявил, что Россия блокирует ряд вопросов, настаивая, что сперва необходимо реализовать политические вопросы, которые их сторона хочет не "обсудить", а "продиктовать".

Примечательно, что в официальном заявлении украинской делегации ТКГ на ее странице в Facebook отметили, что они готовы продолжать работу в рамках "нормандского формата" ради реализации достигнутых в Париже договоренностей.

Отметим, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча "нормандской четверки", вскоре после которой Зеленский отвел год на выполнение минских соглашений и прямые переговоры с Владимиром Путиным. Спустя время оказалось, что выбранная тактика малых шагов малоэффективна: Россия требует переходить к политической части договора, а выход из него может повлечь нежелательные последствия, об этом говорится в материале Фокуса "9 декабря заканчивается срок, отведенный Зеленским на выполнение Минска-2. Что дальше?".

В конце ноября секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу намекнул, что готовится новое решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Несмотря на так называемый "режим тишины" обстрелы на Донбассе продолжаются. В частности, 24 ноября от пули снайпера погиб 31-летний украинский солдат Вячеслав Минкин.

А 29 ноября ВСУ обезвредили диверсионно-разведывательную группу боевиков, которая пыталась заминировать позиции украинских защитников. На том же участке украинская сторона сбила вражеский беспилотник (БПЛА) типа "Гранат", входящий в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2", который диверсанты использовали для разведки и корректировки подхода к позициям ВСУ. В декабре главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что вскоре украинским военным на Донбассе выдадут радиоэлектронные ружья для "эффективной борьбы с вражескими беспилотниками".